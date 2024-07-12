GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında gelmişti! Almanlardan gündemi sarsacak Derrick Köhn iddiası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bek bölgesini Hannover'den Derrick Köhn ile güçlendirirken; Alman basını gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.07.2024- 19:39