Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında sol bek bölgesini Hannover'den Derrick Köhn ile güçlendirirken; Alman basını gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Son şampiyon Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte yeni sezonda bu ünvanını korumak istiyor.

Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, Alman basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...