Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer harekatı! Rota İngiltere'ye çevrildi
Avusturya kampı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, önemli transferlere imza atmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip yeni sezonda da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor. Birçok oyuncuyu listesinde bulunduran Cimbom, son olarak İngiliz yıldız ile temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte haberin detayları... | son dakika Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 12.07.2024- 09:49