TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi için flaş öneri! "Ajax için çok iyi bir oyuncu"

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismi için flaş öneri! "Ajax için çok iyi bir oyuncu"

Üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray birçok isim performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Yaz transfer döneminde önemli satışlar yapması beklenen Cimbom'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel, sarı-kırmızılıların yıldız ismi için sürpriz bir öneride bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2024- 15:50