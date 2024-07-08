Galatasaray, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imzanın 50. yılı için Galatasaray Adası'nda etkinlik düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, organizasyona başkan Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, kızı Buse Terim, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri ve eşleri katıldı.

Dursun Özbek, günün anısına, Fatih Terim'in 50 yıl önceki transferi konusunda kulübün yönetim kurulunda alınan kararın belgesini hediye etti.