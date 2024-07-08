Galatasaray, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imzanın 50. yılı için Galatasaray Adası'nda etkinlik düzenledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, organizasyona başkan Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, kızı Buse Terim, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri ve eşleri katıldı.
Dursun Özbek, günün anısına, Fatih Terim'in 50 yıl önceki transferi konusunda kulübün yönetim kurulunda alınan kararın belgesini hediye etti.
Efsanemiz "İmparator" Fatih Terim'in Galatasaray'a attığı ilk imzanın 50. yıl dönümü dolayısıyla Galatasaray Adası'nda etkinlik düzenlendi. Organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Fatih Terim ve ailesinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve aileleri… pic.twitter.com/KxFLNkYYdn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2024