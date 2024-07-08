GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yok artık Barış Alper Yılmaz! Yeni bonservis ücreti dudak uçuklattı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te gösterdiği müthiş performansla adından söz ettirmeyi başardı. Sarı kırmızılılar da Avrupa'dan birçok talibi bulunan 24 yaşındaki isim için yeni bir bonservis ücreti belirledi. Cimbom'un belirlediği bu rakam ise dudak uçuklatacak cinsten. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.07.2024- 06:40