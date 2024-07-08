Liverpool forması giyen tecrübeli stoper, "Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. O tam bir baş belası. Her savunmacı için böyle oyuncular ile mücadele etmek zordur ve zaten bizi arka üçlüde çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu" ifadeleriyle yıldız isme övgüde bulundu.