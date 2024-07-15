Galatasaray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Cimbom durdu durdu bombayı patlattı
Ve Galatasaray transferdeki sessizliğini dev bir hamleyle bozmaya hazırlanıyor. Listesinde çok önemli isimler bulunan Cimbom'un, transferde ters köşe yapmayı planladığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da çok istediği o dünya yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Aslan'ın bu hamlesi ise uzun süre konuşulacak cinsten. İşte yönetimin yeni sezondaki bombası... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.07.2024- 09:30