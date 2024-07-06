Transferde ters köşede! Galatasaray'a süper joker...
Son dakika GS haberleri... Bu sene 25. şampiyonluğu hedefleyen ve bu kapsamda transfer çalışmalarını yapan Galatasaray, orta saha pozisyonu için tam bir 'joker' buldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024- 11:07
Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu olan ve 2024-25 sezonuna da büyük hedeflerle başlayan Galatasaray, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda geniş bir transfer listesi hazırlayan kurmaylar, maddi açıdan düşünüp bununla birlikte kendilerine fayda sağlayacak uygun isimler üzerinde hummalı bir çalışmalı halinde...
Görüşmelerin devam ettiği ve bazı ön anlaşmaların da yapıldığı bu süreçte sürpriz bir isim basına sızdı.