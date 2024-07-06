Son dakika GS haberleri... Bu sene 25. şampiyonluğu hedefleyen ve bu kapsamda transfer çalışmalarını yapan Galatasaray, orta saha pozisyonu için tam bir 'joker' buldu. İşte ayrıntılar...

Görüşmelerin devam ettiği ve bazı ön anlaşmaların da yapıldığı bu süreçte sürpriz bir isim basına sızdı.