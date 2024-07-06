2023-2024 sezonunda kıyasıya rekabet eden Galatasaray ile Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligdeki yarış, transfer döneminde de devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe Juventus'un yıldızı için yarışıyor!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, orta saha transferi için arayışlarını sürdürüyor. Çizme basınında çıkan habere göre Galatasaray ile Fenerbahçe aynı isme talip oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Levent Mercan ile Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı. Fenerbahçe, forvet, sol kanat ve orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da ise ilk transfer Michy Batshuayi ile oldu. Mertens ile de sözleşme uzatan Galatasaray'da orta saha ve sağ bek transferine öncelik verildi.