Trendyol Süper Lig'de 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar orta saha transferi için kolları sıvadı. Alternatif isimlere yönelen Cimbom, gündemine İngiltere Premier Lig devinde forma giyen Uruguaylı yıldız futbolcuyu aldı. İşte detaylar...

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray, kadro genişliğini sağlamak için kolları sıvadı.