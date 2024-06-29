TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Premier Lig devinden geliyor
Trendyol Süper Lig'de 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar orta saha transferi için kolları sıvadı. Alternatif isimlere yönelen Cimbom, gündemine İngiltere Premier Lig devinde forma giyen Uruguaylı yıldız futbolcuyu aldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 29.06.2024- 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024- 10:39