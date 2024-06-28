TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip! Premier Lig'den istiyorlar

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul devleri, bu yaz dönemini hareketli geçirmek isterken o yıldıza kancayı taktı. Şimdi ise iki ekibi üzen haber geldi. O futbolcuyu Premier Lig ekibi de istiyor. İşte detaylar... (FB-GS spor haberi) (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2024- 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024- 11:08