TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası bir bomba daha! 5 yıllık sözleşme teklif edilecek

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Batshuayi sonrası bir bomba daha! 5 yıllık sözleşme teklif edilecek

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağladı. 30 Haziran tarihinden sonra Batshuayi'yi resmen açıklaması beklenen sarı kırmızılılardan bomba bir hamle daha geldi. Cimbom'un o isme 5 yıllık kontrat teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2024- 15:45