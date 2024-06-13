A Milli Takım'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde ters köşe

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli avına çıktı. Daha önce Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı gibi oyuncularla ilgilendiği iddia edilen Cimbom'un, asıl hedefinin çok farklı bir futbolcu olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, A Milli Takım'ın yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2024- 13:57