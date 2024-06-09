TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Griezmann bombası! İşte bonservis ücreti

Şampiyon Galatasaray son 2 sezondur olduğu gibi transferde yine büyük oynuyor. Hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom'un, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann için devreye girdiği öğrenildi. Transfer için ilk görüşme yapılırken, Fransız futbolcunun bonservis ücreti de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2024- 06:40