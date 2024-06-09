Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.
Galatasaray transfer bombalarını patlatacak! Resmi teklif sunuldu
Son dakika transfer haberi: Şampiyon Galatasaray, gelecek sezonuna flaş hamlelerle girmeye hazırlanıyor. Transfer çalışmalarını hunharca sürdüren sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda raporlarını hazırlayan Galatasaray yönetimi İngiltere'ye çıkarma yapacak. Cimbom, o oyuncuya resmi teklifte bulunurken, diğerine ise teklif vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, bu başarının ardından ara vermeden gelecek sezon için transfer çalışmalarını başladı.
Cimbom, iddialı bir kadro kurup tekrardan şampiyon olmak istiyor.