Galatasaray transfer bombalarını patlatacak! Resmi teklif sunuldu

Son dakika transfer haberi: Şampiyon Galatasaray, gelecek sezonuna flaş hamlelerle girmeye hazırlanıyor. Transfer çalışmalarını hunharca sürdüren sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda raporlarını hazırlayan Galatasaray yönetimi İngiltere'ye çıkarma yapacak. Cimbom, o oyuncuya resmi teklifte bulunurken, diğerine ise teklif vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2024- 09:35