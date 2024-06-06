Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tamamlanırken, rekorlarla geçen sezonda Galatasaray 102 puanla üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Seçimi atlatan Cimbom'da yönetim, sözleşmesi biten teknik direktör Okan Buruk'la yeni mukavele imzalayacak. Transferde deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilerlenirken; Avrupa'da adından söz ettirecek ve Şampiyonlar Ligi klasında futbolcular liste başına yazıldı. İşte 1'i yerli 2'si yabancı olmak üzere G.Saray'ın listesindeki 3 yıldız... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 06.06.2024- 09:38