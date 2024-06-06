Galatasaray'a geldiği ilk senede Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak 88 puan toplayan ve şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk, bu sezon da üst üste rekorlar kırdı.
50 yaşındaki çalıştırıcı ligde yalnızca 2 kez mağlup olurken, yine F.Bahçe ile çekiştiği sezonda 102 puanla zirvede tamamladı.
Seçimleri atlatan ve yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, başarılı teknik adamla yeni sözleşme kararı aldı.
G.Saray, Okan Buruk'la 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştireceği imza töreniyle yeni sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni hakkında 🔗 https://t.co/QMxXEEYOj9 pic.twitter.com/UfB7LAAltq— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 6, 2024