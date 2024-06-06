Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacağını ve 7 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a geldiği ilk senede Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarak 88 puan toplayan ve şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk, bu sezon da üst üste rekorlar kırdı.

50 yaşındaki çalıştırıcı ligde yalnızca 2 kez mağlup olurken, yine F.Bahçe ile çekiştiği sezonda 102 puanla zirvede tamamladı.

Seçimleri atlatan ve yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, başarılı teknik adamla yeni sözleşme kararı aldı.

G.Saray, Okan Buruk'la 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştireceği imza töreniyle yeni sözleşme imzalayacağını açıkladı.