Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray transferde büyük oynuyor! Okan Buruk'un yeni gözdesi Bruno Fernandes

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Okan Buruk'un yeni gözdesi Bruno Fernandes Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı camia kutlamalara devam ederken, yönetim ise transferde mesaiye başladı. Gelecek sezon 5. yıldızı kazanmak için mücadele edecek Cimbom, transferde büyük oynamaya karar verdi. Kurmaylar kadroya Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes'i dahil etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2024- 06:40









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Galatasaray, gelecek sezon hem Avrupa'da başarı hem de beşinci yıldız için dünyaca ünlü birçok ismi transfer listesine dahil etti.

Cimbom, belki de kimilerinin "İmkansız" diyeceği bir starı gündeme aldı: Bruno Fernandes.