Galatasaray transferde büyük oynuyor! Okan Buruk'un yeni gözdesi Bruno Fernandes
Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılı camia kutlamalara devam ederken, yönetim ise transferde mesaiye başladı. Gelecek sezon 5. yıldızı kazanmak için mücadele edecek Cimbom, transferde büyük oynamaya karar verdi. Kurmaylar kadroya Manchester United'ın yıldız ismi Bruno Fernandes'i dahil etmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 31.05.2024- 06:40