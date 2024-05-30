Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor.
Cimbom'da bazı önemli takviyelerin yapılması beklenirken, birçok futoblcunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Bu bağlamda Galatasaray'da gündem Kerem Aktürkoğlu.
Milli futbolcu şampiyonluk kutlamalarında sonrası ayrılık mesajı vermişti. Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile maddi şartlarda anlaşma sağladı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Akşam'ın derlediği haberde, 25 yaşındaki futbolcu için İspanya'dan Real Sociedad gündeme gelirken Kerem'in menajerinden açıklama geldi.
"SOCIEDAD BEĞENİYOR"
Kerem'in menajeri William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu.Men" dedi.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euroluk bonservis bekliyor.
İspanyol ekibi, Kerem için 12 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Sarı-kırmızılılar ise fiyatın 20 milyon Euro'ya çekilmesini isteyerek teklifi reddetmişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Kerem'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.