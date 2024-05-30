GALATASARAY HABERLERİ - Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu ve Real Sociedad...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte birçok ismin takımdan ayrılması gündemde. Bu oyunculardan birisi de Kerem Aktürkoğlu. La Liga ekibi Real Sociedad, milli yıldız için resmi teklif iletmişti. Galatasaray'ın teklifi düşük bulduğu için reddettiği bilinirken, 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2024- 18:12