Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını yorumladı!
Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Konyasoır karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar TÜMOSAN Konyaspor'u Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek 2023/2024 sezonunu 102 puanla şampiyon olarak tamamladı. Duayen spor yazarları, Konyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.05.2024- 10:25