Galatasaray'ın strese girdiği maçın başlarında İcardi devreye girdi. Kral maça hükmetti. Zaten Fotomaç gazetesinin çarşamba günkü kapak haberinde dünkü maçta atacağı golleri ve getireceği şampiyonluğu işaret etmişti İcardi! Fotomaç, günler öncesinden belki de sezonun haberciliğini yaptı. Hiç mütevazı olmayacağım. Çünkü yılın haberciliği ve gazeteciliğini yaptık. 'ŞAMPİYONLUK GOLÜ BENDEN' diyordu Fotomaç aracılığı ile İCARDİ! Biz de Fotomaç'tan 35 milyon Galatasaray taraftarına bu müjdeyi vermiştik.