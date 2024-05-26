Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, ligin son maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçtan puan alması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak. Bu kritik müsabaka hem şampiyonluk hem düşme hattını ilgilendiyor. Konyaspor - Galatasaray müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 38. haftada Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ethemi, Ndao, Cikalleshi

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYA DEPLASMANINDA SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

GALATASARAY İLE KONYASPOR 46. RANDEVUDA

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 37 müsabakada kalesinde 25 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALIYOR!

Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.