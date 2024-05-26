Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu maçı 3-1 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı. Mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz."

"Çok zor bir sezon geçirdik. Çok fazla maç oynadık. İnanılmaz maç trafiği oldu. Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncular aldık, bazısı uyum sağlayamadı bazısı sağladı. Devre arası önemli bir oyuncu kaybettik. Biz hep beraber şampiyon olduk, kendimi ne öne ne arkaya koyabilirim. Eşit bir şekilde paylaşalım. Başarısızlığı da hep kendi üstüme aldım. Teknik direktörün çözüm üretmesi lazım. Geçen haftaki maçı kazanamadıysak ben suçluyum. Kötü giden durumlarda en büyük sorumluluk teknik adamdadır. Başarıda hep beraber ortak başarı. Oyuncularım da en iyisini vermeye çalışıyor. Biz büyük bir aileyiz. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyon olmak."

"Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız."