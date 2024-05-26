Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 22:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024- 22:27