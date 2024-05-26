Mauro Icardi'den Didier Drogba golü!

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, kritik mücadelede harika bir gole imza attı. Icardi, Galatasaray'ın efsane forveti Didier Drogba'yı anımsatan bir gol kaydetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 20:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024- 20:30