Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, kritik mücadelede 51. dakikada harika bir gole imza attı.
Icardi, Galatasaray'ın efsane forveti Didier Drogba'yı anımsatan bir gol kaydetti. Torreira'nın pasına hareketlenen Icardi, topuğuyla şık bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
Cimbom'un eski yıldızı Drogba, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Real Madrid ağlarına bu gole benzer bir gol atmıştı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ!
Şöyle bir goldü...#KNYvGS https://t.co/0olGV5aADW pic.twitter.com/9ZUAHIWqSl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 26, 2024