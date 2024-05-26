TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Fransız golcü! Mauro Icardi'nin yanına geliyor

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroya yapılanması devam ediyor. Takımdan gönderilecek ve takviye edilecek isimlere karar verme aşamasında olan sarı-kırmızılılarla teknik direktör Okan Buruk, yönetime listesini sundu. Cimbom'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber göreve devam eden Dursun Özbek ve ekibi, transfer harekatına kaldığı yerden devam edecek. Kurmaylar, Mauro Icardi'nin yanına usta bir forveti transfer etmeyi planlıyor. İşte Cimbom'un listesindeki golcü isim... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 09:31