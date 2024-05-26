Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i 102 puanla şampiyon tamamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu büyük çoşkuyla kutlarken, Fenerbahçe ile Beşiktaşlı taraftarlar ise bu çoşkuya ortak oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar 100. Yıl Mahallesi'nde toplandı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı. Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarından bazıları çocuklarını bu coşkuya ortak etti. Bazı Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk coşkusuna ortak olması kutlamada renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bir Fenerbahçeli taraftar da uzun zamandır şampiyonluk göremediğini belirterek "Güzelmiş inşallah bizde seneye" ifadelerini kullandı.