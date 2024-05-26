Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medyada paylaşım savaşı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ezeli rakibe sosyal medyadan art arda yaptığı paylaşımlarla göndermede bulunurken, Fenerbahçe de sarı kırmızılı ekibe karşılık vermeye devam ediyor...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 23:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024- 00:26