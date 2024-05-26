Galatasaray, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı kırmızılı ekip, bu zafer sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe'ye arka arkaya yaptığı paylaşımlarla göndermede bulunmayı ihmal etmedi.
Fenerbahçe de Galatasaray'ın paylaşımlarına sessiz kalmadı.
İşte iki ezeli rakip arasındaki sosyal medya kapışmasında yapılan son paylaşım...
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A: GÖNDERİNİZ İADE EDİLDİ!
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasının kulbunu hediye olarak gönderdiği paylaşım sonrası Fenerbahçe'den karşı paylaşım geldi.
Sarı lacivertli ekip paylaşımında "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok" notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kargonuz teslim edilemedi. https://t.co/yyfKvgmXDD pic.twitter.com/J3iK6ObRVZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 26, 2024
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE: İZİNLİSİNİZ!
Fenerbahçe'nin cevabı sonrası Galatasaray'dan flaş bir paylaşım daha yapıldı.
Sarı kırmızılı ekibin paylaşımında ise Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya ekibine mesaj gönderildi:
Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Medya Ekibi'ne,
Arkadaşlar, dilediğiniz kadar izinlisiniz.
Hepinize iyi tatiller dileriz.
Kullandığınız izinlerin, yıllık izin hakkınızdan düşmeyeceğini belirtmek isteriz.
Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz... 👋 https://t.co/cFvvrtGMEL pic.twitter.com/hm5irSIhQ7— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
İŞTE G.SARAY'IN F.BAHÇE'YE GÖNDERME YAPTIĞI DİĞER PAYLAŞIMLAR...
Ne yaparsanız yapın hafızalarınızdan silemeyeceksiniz… 🧠 pic.twitter.com/Xtvl5Mv2EQ— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇaksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad 😂 https://t.co/Vc4fRs1S7n— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
all the fuss no trophies 😭😭😭 pic.twitter.com/cZnyraCNHG— 24x Turkish Champions 🏆 (@Galatasaray) May 26, 2024
Merhaba. @ChampionsLeague 👋 pic.twitter.com/VNFhbV4tAd— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
Ne oldu sesiniz çıkmıyor? @Fenerbahce 😂 pic.twitter.com/lrqOA8bAoD— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
🎁 Hediyeniz yola çıktı. 😉 @fenerbahce pic.twitter.com/AlvALhs6gm— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
Fala inanma, kupasız kalma. 😉 pic.twitter.com/elwogdEfOd— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024