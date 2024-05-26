Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Öte yandan sarı kırmızılardan maç sonu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye flaş bir gönderme aldı.
Galatasaraylı futbolcular maç sonunda "İyiler sonunda mutlaka ka24nır" temalı tişörtleri giydi.
İYİLER SONUNDA MUTLAKA KA24NIR! 💛❤️ 🏆 2023/24 Trendyol Süper Lig Şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘!#ŞampiyonGalatasaray #HakEdenlerKazandı #MayıslarBizimdir pic.twitter.com/NmzYrGeEWs— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024