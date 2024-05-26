Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup edere sezonu 102 puanla şampiyon tamamladı.

Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar.

Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor.