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Galatasaray'dan şampiyonluk hazırlığı! Kupa sonrasında... Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Cimbom bu mücadeleden en az 1 puan alıp kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, karşılaşma sonrasında şampiyonluk kutlaması için özel organizasyon yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 06:40









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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Yönetimin, olası şampiyonluk için sessiz bir hazırlığa başladığı ortaya çıktı.

KUTLAMA HAZIRLIĞI YAPILIYOR Takvim'in haberine göre; takımın, şampiyonluk maçında konsantrasyonunu bozmak istemeyen, hafta içinde seçim çalışmaları ve tüm toplantıları iptal eden yönetim, bir yandan da mutlu sona ulaşılması halinde yapılacak kutlamaları organize etme telaşında.