Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe alıyor! Mario Branco yönetime raporu sundu

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe alıyor! Mario Branco yönetime raporu sundu Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadro mühendisliği konusunda temkinli davranan sarı-lacivertliler, Mario Branco'nun yönetime alınması yönünde rapor sunduğu ve Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu için transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 06:40









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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

6 numara pozisyonuna takviye yapacak olan Kanarya, aradığı ismi Belçika Ligi'nde buldu.