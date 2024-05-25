Galatasaray başkanlık seçimi başladı! | Galatasaray başkanını seçiyor - Canlı izle

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün camiası, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya gelecek. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışıyorlar. İki adayın da ekibinde önemli isimler bulunuyor. Dursun Özbek'in listesinde Metin Öztürk, İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu gibi isimler yer alırken, Süheyl Batum'un listesinde ise Rezan Epözdemir, Alp Yalman gibi isimler bulunuyor. Eski başkan Ünal Aysal'ın da Süheyl Batum'a desteği bulunuyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024- 11:11