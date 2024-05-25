Galatasaray başkanlık seçimi başladı! | Galatasaray başkanını seçiyor - Canlı izle
Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün camiası, başkanlık seçimi için genel kurulda bir araya gelecek. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, yeni dönemde Galatasaray başkanı olmak için yarışıyorlar. İki adayın da ekibinde önemli isimler bulunuyor. Dursun Özbek'in listesinde Metin Öztürk, İbrahim Hatipoğlu, Niyazi Yelkencioğlu gibi isimler yer alırken, Süheyl Batum'un listesinde ise Rezan Epözdemir, Alp Yalman gibi isimler bulunuyor. Eski başkan Ünal Aysal'ın da Süheyl Batum'a desteği bulunuyor. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Nereden canlı izlenir? İşte detaylar...
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 - Galatasaray'da yeni dönem için ilk adımlar atılıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olması ile birlikte seçim rüzgarı başlamıştı. Dursun Özbek karşısında Süheyl Batum da adaylığını koydu. Kıyasıya rekabete sahne olacak Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek kırmızı pusula, Süheyl Batum sarı pusulada olacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman, saat kaçta? İşte, seçime ilişkin detaylar…
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray başkanlık seçimi 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Seçim Galatasaray Youtube hesabından canlı ve şifresiz yayınlanacak.