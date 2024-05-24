Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TAKIMI HİÇ BU KADAR MOTİVE GÖRMEDİM"

Galatasaray, Türkiye'de kırılmamış rekorlar kırarak gidiyor. 102 puanla kapatacağız, bunlar Türkiye rekorları. Hocamız rekorlar kırıyor, oyuncularımızın performansı çok yüksek. 38 maçlık bir periyotta her zaman yol kazaları olabilir. Şampiyonluk motivasyonumuzda en ufak düşüş yok. O maç geride kaldı. Defalarca Florya'ya gittim, takımı hiç bu kadar motive görmedim. Gözleri ışıl ışıl. Galatasaray büyük bir aile."

"AMACIMIZ PAZAR AKŞAMI TÜRKİYE'Yİ SEVİNCE BOĞMAK"

"Amacımız pazar akşamı 20.45'te Türkiye'yi sevince boğmak. Uçaklarda yer yok, herkes maça gelmek istiyor. İnşallah Galatasaray için hayırlı bir maç olacak."

"GEÇİRDİĞİMİZ SON 2 SENEYİ BAŞARILI BULUYORUM"

"Süper Lig'in 100. yıl kupasını kazandık. Amatör sporlarda makul bütçelerle en iyi sonuçları aldık. Yüzmede ve yelkende sporcularımız Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Bir spor kulübü olarak yüklendiğimiz misyon itibarıyla yaptığımız faaliyetler büyük başarı getirdi. Florya'da Burak Başkan'ın ve Mustafa Başkan'ın katkıları da oldu. Bunlar Galatasaray'ın bütünlüğünü ve sürekliliğini gösterir. Geçirdiğimiz 2 seneyi son derece başarılı buluyorum."

"ERDEN TİMUR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BİZİMLE OLACAKTIR"

"Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir. Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde."