Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

19.05 yani 1905 de Galatasaray'ın kuruluş yılı. Bu anlamda da önemli bir gün. Bizim için şampiyonluk maçı. Berabere kaldığımız taktirde şampiyon oluyoruz. Bunun heyecanıyla hazırlandık. Geçen sezona benzer bir fikstür gitti. Bugün amacımız kazanmak.

Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım.

Fenerbahçe son deplasman mağlubiyetini burada aldı. Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Bu maça şampiyonluk heyecanıyla hazırlandık! Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız.