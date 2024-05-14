GALATASARAY HABERLERİ - Rafa Silva transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki sezon...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yeni sezon için beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattında Tete'den istediği verimi alamayan sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yerine Rafa Silva'yı listenin tepesine yazmıştı. Oyuncunun transferi için flaş gelişme ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 14.05.2024- 09:25