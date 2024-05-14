TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk 3 futbolcunun biletini kesti
Lider Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları sürüyor. Haziran ayı itibariyle birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı hedefleyen Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, 3 futbolcu için geçersiz not verdiği ve o isimlerle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.05.2024- 09:54