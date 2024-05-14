Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk 3 futbolcunun biletini kesti

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş gelişme! Okan Buruk 3 futbolcunun biletini kesti Lider Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları sürüyor. Haziran ayı itibariyle birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı hedefleyen Cimbom'da sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, 3 futbolcu için geçersiz not verdiği ve o isimlerle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2024- 09:54









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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde fırtına gibi eserken, takım içi doğru iletişimin meyvelerini topladı.

Okan Buruk, yıldız futbolcu yönetimini çok iyi başardı, Barış Alper Yılmaz'ı bir yıldıza dönüştürdü, Berkan Kutlu'yu da kazanmayı bildi.