GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa devleri Barış Alper Yılmaz'ı istiyor! Transfer rekoru kırılacak

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşuyor. Sarı-kırmızılı ekip kalan 2 maçta 1 puan kazanması durumunda kupayı müzesine götürecek. Cimbom'un bu başarısında önemli bir rol oynuyan Barış Alper Yılmaz'ı ise Avrupa devleri yakından izliyor. Milli futbolcu için kolları sıvayan kulüpler, transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... (GS sporhaberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 19:41