Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'le geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Victor Nelsson, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Danimarkalı stoper, "İyi bir galibiyet 6-1. Kalitemizi gösterdik ve inanılmaz goller attık. 6-1'lik bir maç olmadığını söyleyebilirim ama iyi bir maç oldu. Bir sonraki maça odaklanacağız. Şampiyonluk istiyoruz, bunu da maçlarda gösteriyoruz. Tesislerde, stadyumda inanılmaz bir atmosfer var. Son 3 maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.