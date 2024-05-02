Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI:

"MAYIS BİZİM İÇİN SEÇİM DEĞİL, ŞAMPİYONLUK AYI"

"Bizim için mayısa geldik artık. Çiçekler açmaya başladı. Bizim yılbaşımız mayıs. Bizim için seçim ayı değil, şampiyonluk ayı. Seçimde olup olmama meselesinin hiçbir önemi yok."

"SUNİ GÜNDEME GEREK YOK"

"Ben geçen dönemde seçim öncesi başkan yardımcısıyken, son akşam kendi kararımla Sportif A.Ş'de başkan vekili oldum. Bırakın seçimi konuşmayalım. Sportif A.Ş'nin seçim gibi bir konusu da yok zaten biz atanmışlar olarak. Böyle bir suni gündeme gerek yok. Ben Sportif AŞ'de görevliyim. Yönetim listesinde olmasak da görevim devam ediyor."

"YÜZ YILLIK CAMİA SEÇİMDE ZATEN GEREĞİNİ YAPAR"

"Hak ederek şampiyon olma hedefinden başka hiçbir şey konşmayalım. Yüz yıllık camia seçimde zaten gereğini yapar. Bunu için hiçbirimizin hiçbir şey düşünmesine gerek yok. Hep birlikte tüm konsantrasyonumuzu şampiyonluğa verelim"