Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri 23 Nisan için Hatay'a gitti!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Hatay'a gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay'ı ziyaret etti.

Başkan Özbek ve yönetim kurulu üyelerine büyük ilgil gösterilirken, Hataylı vatandaşlar ve çocuklar Dursun Özbek ile fotoğraf çekildi.