Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

İŞTE NELSSON'UN SÖZLERİ:

Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz. 13-14 oldu sanırım. 5 maç kaldı. Şampiyonluk için hepsini kazanmalıyız.

Takıma yardımcı olabilmek en önemlisi benim için her zaman. Diğer savunmacılar da çok iyi oynuyor. Böyle olunca daha az gol yiyoruz. Böyle olunca kazanma şansımız artıyoruz. Kendi performansından memnunum ama en önemlisi takımın kazanması.