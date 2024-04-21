Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etti. Maç sonrasında Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etti. Maç sonrasında Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"MAÇIN ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazandık, mutluyuz. Seriye devam etmek istiyoruz. Çok çalışıyorum yan toplar üzerine. Sene başı kendime 8 gol hedefi koymuştum. 1 gol kaldı. İnşallah kalan maçlarda da gol atmaya devam edeceğim."