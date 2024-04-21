Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu mücadele ile birlikte sarı-kırmızılı ekip, evindeki yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)