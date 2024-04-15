Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Her maç çok zor. Son 7 maça girdik ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantajımız var bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz.

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fatih Tekke hocanın planında topla oynamak var.

Kadro tercihi konusunda bu hafta çok zorlandık. Rakibin oyun yapısına göre zorlandık.

Herkesi hazır hale getirmek istiyoruz Davinson ve Ziyech oynayabilecek durumdaydı ama kenarda başlatmak istedik.

Zemin güzel, maç saatinin 20.00 olması iki takım için de avantaj.