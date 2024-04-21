Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonrasında Dries Mertens açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-1 mağlup etti.

Maç sonrasında Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN AÇIKLAMALARI:

"GALATASARAY BANA KENDİMİ İYİ HİSSETTİRİYOR"

Galatasaray'da kendimi oldukça iyi hissediyorum. Ailem de ben de Galatasaray'da devam etmek istiyoruz."

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

"İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz."

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

"Galatasaray'da çok mutluyum, oğlu Ciro da çok mutluyum. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni."