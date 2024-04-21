TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a İngiliz kanat! Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti
Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yola çıkan sarı-kırmızılı ekip önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor. Transfer listesini oluşturan kurmaylar, rotasını Ada'ya çevirdi. Cimbom, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmış yıldız ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.04.2024- 09:59