Galatasaray Spor Kulübü, futbolcuları ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri yenilendi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum."

"Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz, sana güveniyoruz, böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz."

"Abdülkerim, ilk transfer olduğunda kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim... Biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin."

"Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azmindan en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."

"Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum."

İŞTE FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI:

KAAN AYHAN: HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız.

BARIŞ ALPER: HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLSUN

Barış Alper Yılmaz: Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

TORREIRA: MUSLERA SAYESİNDE GALATASARAY'A GELDİM

Lucas Torreira: Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: EFSANELER ARASINA GİRMEK İSTİYORUM

Abdülkerim Bardakcı: Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim.

MUSLERA: GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Fernando Muslera: Bu kulüpte bir ömür geçirdim. 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermeli. Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum, ileride de bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar.