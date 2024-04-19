Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Sezon sonu geliyor
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Savunmada gösterdikleri performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin listelerine giren Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson takımdan iyi bir bonservis bedeliyle ayrılabilir. Cimbom yaşanabilecek ayrılık ihtimalleri üzerine arayışlarına devam ederken, Beşiktaş'ın istediği yıldıza yöneldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.04.2024- 09:28