TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Aurier'in bileti kesildi! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'da, Alanyaspor maçında etkisiz bir performans sergileyen Serge Aurier ile ilgili flaş bir karar alındı. Yönetimin, 31 yaşındaki sağ bekle haziran ayında yollarını ayıracağı öğrenildi. Sarı kırmızılılar, Aurier'in yerini alacak yıldızı ise şimdiden buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 10:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024- 10:34