TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da kaptan yuvaya dönüyor! Takımından ayrılacak

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yaz transfer döneminde bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar önemli gelir bekliyor. Cimbom diğer yandan kadroya katacağı oyuncuların listesini hazırlıyor. İspanyol basını ise Galatasaray'ın eski kaptanının takımdan ayrılacağını ve Cimbom'a döneceğini iddia etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2024- 09:39