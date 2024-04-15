Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte bu mücadele ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu mücadele ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Son 6 hafta, daha çok kenetleneceğiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İyi oyunculara, iyi insanlara sahibiz. Aynı ciddiyetle şampiyonluğu yakalamak istiyoruz.

Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz..